Mandantes vencem na rodada da Série B O CRB se reabilitou diante de sua torcida ao ganhar do Vitória, por 3 a 2, nesta terça-feira à noite, no Estádio Rei Pelé, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No outro jogo, o Gama venceu o Guarani, por 2 a 1, no Estádio Bezerrão, confirmando a supremacia dos mandantes. Com muitas disposição, o CRB fez sua torcida esquecer a derrota, em casa, para o Gama, por 2 a 0, no final de semana. Os gols da vitória foram marcados por Cristiano, Helinho e Marcelo Heleno, contra, com o Vitória marcando com Claudiomiro e com o novo artilheiro isolado da Série B, o atacante Alecsandro, que diminuiu no final do jogo cobrando pênalti. O time baiano, porém, continua com 23 pontos, em nono lugar, perdendo uma posição. O CRB atingiu os 24 pontos, passando do 12.º para o 7.º lugar. O Gama conseguiu sua segunda vitória consecutiva ao mostrar eficiência diante do Guarani. Os gols foram anotados por Lindonmar, aos 36 minutos do primeiro tempo e por Maia, aos 12 minutos, do segundo tempo, cobrando pênalti. O time de Campinas diminuiu com Jonas, aos 30 minutos, mas era tarde para uma reação. Mesmo vencendo, o Gama continua na zona do rebaixamento, com 18 pontos, mas trocou a vice-lanterna pela 17.ª posição. O Guarani que sonhava integrar a faixa de classificação, continua com 22 pontos, mas caiu uma posição, ficando em 11.º lugar.