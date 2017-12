Mandantes vencem na rodada da Série C Seis jogos completaram, neste domingo à tarde, a primeira rodada da quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Exceção feita ao Santo André, que venceu de virada o Cabrofriense, por 2 a 1, todos os times mandantes venceram seus adversários. No sábado, o Ituano venceu, em casa, o RS-RG, por 3 a 1. O regulamento prevê que em caso de empate em pontos a decisão da vaga será através do saldo de gols. Em caso da igualdade em gols, o tento fora tem peso dobrado e pode definir a passagem para a quinta fase que reunirá os sete vencedores de cada grupo mais o time com melhor índice técnico na competição. Confira os resultados da rodada: Grupo 71 - Tuna Luso-PA 2 x 0 Imperatriz-MA Grupo 72 - Campinense-PB 1 x 0 Itapipoca-CE Grupo 73 - Botafogo-PB 2 x 0 Confiança-SE Grupo 74 - Palmas-TO 1 x 0 CFZ-DF Grupo 75 - Bragantino-SP 3 x 1 Tupi-MG Grupo 76 - Cabofriense-RJ 1 x 2 Santo André-RJ Grupo 77 - Ituano-SP 3 X 1 RS-RG