Mandantes vencem no Paulista da B1 Na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, neste fim de semana, os times que atuaram em casa levaram vantagem. O principal destaque foi a boa vitória do Primavera sobre o Linense por 3 a 1. O Batatais, de virada, venceu o Velo Clube por 2 a 1. Pela manhã, em Suzano, o Ecus, apontado como favorito ao título sofreu para vencer o Tupã por 1 a 0. No sábado, a Mauaense venceu o Capivariano por 1 a 0. Neste fase os oito times vão se enfrentar em dois turnos. Campeão e vice vão ascender à Série A3 em 2004. Após a rodada, a classificação ficou assim: 1) Primavera, Batatais, Ecus e Mauaense 3 pontos; 5) Capivariano, Tupã, Velo Clube e Linense zero pontos.