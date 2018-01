Mandato de Blatter pode ser prorrogado O mandato de Joseph Blatter à frente da Fifa poderá ser prorrogado em um ano. A decisão sai no Congresso Extraordinário que a entidade realizará a partir de domingo, em Doha, no Catar. O dirigente suíço foi reeleito no ano passado por um período de quatro anos. Blatter, que tem 67 anos, está na presidência da Fifa desde 1998, quando sucedeu o brasileiro João Havelange. A próxima eleição será em 2006, ano da Copa do Mundo da Alemanha. Além da prorrogação do mandato, os delegados do Comitê Executivo deverão aprovar algumas mudanças no estatuto da Fifa, que passariam a vigorar no ano que vem, quando a entidade completará um século.