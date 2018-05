Mandela destaca honra de realizar Copa na África A África do Sul realizou na sexta-feira uma cerimônia eficiente e reluzente para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, e o ex-presidente Nelson Mandela disse que seu país recebe com orgulho e humildade a oportunidade de ser a primeira nação do continente a organizar o torneio mais importante do esporte mais popular do planeta.