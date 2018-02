Maniche é eleito o melhor da final Nuno Maniche, do Porto, foi eleito neste domingo o melhor jogador da final da Copa Intercontinental, em que a equipe portuguesa ficou com o título, ao derrotar o Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis, por 8 a 7. Maniche disse, no Estádio Internacional de Yokohama, antes de receber o troféu, que sentia uma emoção difícil de descrever.