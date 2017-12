Maniche: Portugal deve bater Holanda nos 90 minutos O volante Maniche disse nesta sexta-feira, antes do treino da tarde, em Marienfeld, que Portugal precisa obter a classificação para as quartas-de-final nos 90 minutos do duelo contra a Holanda, domingo, às 16 horas (de Brasília), em Nuremberg. Segundo o volante, uma prorrogação poderia desgastar demais o time para o restante da competição. Ele admite, no entanto, que não será fácil repetir o feito das semifinais da Eurocopa de 2004, quando, em casa, Portugal bateu a Holanda por 2 a 1. ?É um time mais poderoso e perigoso do que aquele que vencemos na Euro?, admite o jogador, uma das apostas do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele ficou um bom tempo parado, tentando obter na Justiça sua liberação junto ao Dínamo de Kiev, e Felipão foi contestado por convocá-lo. ?É o tipo de jogador de que todo técnico gosta?, elogiou Felipão. ?A experiência do ´Míster´ está sendo muito importante para o crescimento da credibilidade do nosso grupo?, retribuiu o jogador, que justificou a confiança do técnico com um gol na vitória por 2 a 1 sobre o México, na última quarta-feira.