Manizales não dá sorte para brasileiros Manizales, o palco do confronto entre São Paulo x Once Caldas, nesta quarta-feira, é uma cidade agradável, localizada na rica região do café, relativamente perto de Medellín - a 30 minutos de avião. Tem 400 mil habitantes, com domínio de jovens que freqüentam suas universidades. O povo costuma ser bastante acolhedor e a paisagem, com montanhas, bosques e vales, chama a atenção. Manizales, no entanto, é um lugar de péssima recordação para os torcedores brasileiros. Os santistas ainda choram a derrota para o Once Caldas por 1 a 0, que resultou na eliminação da equipe paulista da Libertadores, há três semanas. Mas o trauma maior ficou com o técnico Luiz Felipe Scolari, o goleiro Marcos, o lateral Belleti, o meia Juninho Paulista, entre outros. Todos participaram da histórica e vexatória eliminação da seleção brasileira na Copa América de 2001, na Colômbia. O Brasil perdeu do inexpressivo time de Honduras por 2 a 0, no Estádio Palogrande, em Manizales, e entrou em crise. Felipão, que nem bem havia assumido o comando da equipe, passou a ficar ameaçado e muitos jogadores daquela campanha, como o atacante Guilherme, não voltaram mais a vestir a camisa verde e amarela. Por sorte, a seleção ainda conseguiu se recuperar nas Eliminatórias, garantiu vaga para a Copa do Japão e da Coréia do Sul e conquistou o quinto título mundial. Feito que apagou a tragédia na Copa América, embora os colombianos comentem até hoje o episódio. O São Paulo procura se manter bem concentrado para ter um final mais feliz que o do Santos e da seleção. O encontro com a cidade ocorrerá poucas horas antes do início do jogo, fato que, segundo a comissão técnica, acabou sendo bom para o elenco. Além de terem fugido da pressão dos torcedores do Once Caldas, os são-paulinos chegaram, até, a ganhar o apoio de alguns colombianos do Deportivo Pereira, de Pereira, onde a delegação está concentrada. Na chegada, o grupo foi recebido por cerca de 50 pessoas, que aplaudiram e ainda exibiram cartazes de incentivo. O time treinou hoje num campo em Pereira. A idéia da diretoria era hospedar a delegação em Manizales, mas não havia nenhum local em boas condições para treinamento. O Once Caldas, que se considerou menosprezado e mal-tratado na capital paulista, fez questão de dificultar a situação para os brasileiros. O São Paulo, então, optou por ficar em Pereira. Manizales tem 2.200 metros de altitude, pouco menos que Quito, no Equador, onde o São Paulo perdeu por 3 a 0 para a Liga Deportiva Universitária. A comissão técnica, contudo, garante que a condição geográfica não afetará o desempenho dos jogadores. "A altitude de 2.200 metros não influi no aspecto fisiológico", comentou o preparador-físico Carlinhos Neves. "A única alteração é na velocidade da bola, que fica mais rápida." A equipe, por isso, treinou, nos últimos dias, com bolas mais cheias e, conseqüentemente, com velocidade maior. O Palogrande receberá cerca de 40 mil pessoas - os ingressos se esgotaram desde o fim de semana. Mas, por ser grande e ter arquibancadas distantes do campo, o estádio não chega a assustar tanto os visitantes como o La Bombonera, em Buenos Aires, ou o Defensores del Chaco, em Assunção.