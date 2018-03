Manjado, Santos busca novo jeito de jogar O Santos busca uma maneira nova de jogar e vencer as dificuldades que estão surgindo dentro das partidas. O elenco altamente técnico não é mais novidade e os adversários que enfrenta na Vila Belmiro jogam cada vez mais retrancado, com um rígido sistema de marcação principalmente na dupla Diego e Robinho. "O Santos impõe respeito e todas as equipes mudam o esquema para jogar aqui, jogam com três zagueiros e três volantes e, quando tomam o gol, saem para o ataque e nos pressionam bastante", analisou o técnico Emerson Leão, para quem "o Santos precisa encontrar uma nova forma de jogar". Leia mais no Estadão