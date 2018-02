Mano admite desejo de trazer William para o Corinthians

Depois de contratar três zagueiros, o Corinthians busca mais um jogador para o setor. Nesta terça-feira, o técnico Mano Menezes reiterou que sonha com a contratação de William, zagueiro e capitão do Grêmio, clube que deixou logo após o fim do Campeonato Brasileiro. Veja também: Vote: Mano Menezes vai dar certo no Corinthians? Samsung anuncia fim do patrocínio ao Corinthians Advogados vão à Argentina para fazer acordo com Passarella Corinthians confirma a contratação do uruguaio Acosta Mano disse que pretende contar com cinco zagueiros no grupo, e restaria, então, uma última vaga. Betão é o único zagueiro da campanha do rebaixamento que pode continuar, embora a tendência seja ele sair, já que seu contrato se encerra no fim do mês. Desde a chegada de Mano o Corinthians contratou os zagueiros Chicão, Valença e o chileno Suárez. Já Fábio Braz, Diego e Marinho foram dispensados. E o Corinthians ainda deve confirmar as saídas de Fábio Ferreira, Zelão e Kadu, todos ainda com contrato. Mano, que evitou falar em lista de dispensas, espera trabalhar com no máximo 28 jogadores. "Quero jogadores versáteis", afirma, justificando o ‘corte’ - o elenco tinha 35. "Não quero me manifestar sobre jogadores que não farão parte. No dia 3 vocês ficarão sabendo quem continua", disse Mano, em referência ao dia da reapresentação. O lateral-esquerdo Gustavo Nery e o meia Roger, que voltou de empréstimo, serão usados como ‘moeda de troca’. Também já deixaram o Corinthians o meia Ailton, os laterais Edson e Iran e os atacantes Arce e Júnior Negão.