Mano admite que Cruzeiro carece de ritmo de jogo antes de estreia no Mineiro

O Cruzeiro vai entrar em campo neste domingo, às 17 horas, contra o Villa Nova, no Mineirão, para fazer sua estreia no Campeonato Mineiro, sem ter feito nenhum jogo amistoso durante a pré-temporada. A equipe disputou três jogos-treino, mas revezando um grande elenco.

Por isso, o técnico Mano Menezes admite que o time ainda carece de ritmo de jogo antes da estreia. Ainda mais diante de um rival que começou sua pré-temporada bem antes. "Eles começaram a preparação antes e nós temos que igualar isso. Vai ser um jogo difícil, ainda falta ritmo e imposição. Teremos que saber conviver com isso", ponderou.

Ainda assim, ele considera que o Cruzeiro pode jogar bem já na abertura da temporada. "Vamos condicionar com as primeiras partidas, ganhar ritmo de jogo, principalmente, já que a parte técnica necessita de um período um pouquinho maior. Estamos preparados para fazer bons jogos e conseguir as primeiras vitórias, que são muito importantes", destacou.

Mano Menezes ainda lembrou que o Cruzeiro manteve a base do ano passado, de forma que os jogadores já conhecem a forma de jogar. "A parte tática a equipe já sabe o que fazer. No segundo semestre do ano passado, fizemos um trabalho semelhante."

SAÍDA

Também nesta sexta-feira o Cruzeiro informou a rescisão do contrato do meia Bruno Nazário, de 21 anos, que foi contratado por empréstimo no início do ano passado, junto ao Hoffenheim. Aposta da diretoria, ele fez apenas cinco partidas pelo clube mineiro em 2016, sendo dispensado sem deixar saudades. Ele deve reforçar o Guarani, de Campinas, na segunda divisão do futebol paulista.