Mano aprova atuação e diz que Cruzeiro poderia ter vencido por mais

O triunfo sobre o Villa Nova no sábado, por 1 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, agradou o técnico Mano Menezes. Embora a vitória tenha sido pelo placar mínimo, ele avaliou que o Cruzeiro teve uma boa atuação e poderia ter ganho por mais.

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

"Hoje (sábado) o Cruzeiro fez um bom jogo. O placar de 1 a 0 não reflete o que a equipe produziu e as chances que criamos. Poderia ter sido mais. Não foi mais porque o Villa foi inteligente", avaliou Mano. "Eles dificultaram o máximo que puderam. Mesmo assim foi o suficiente para fazermos uma vitória segura. O Cruzeiro vai amadurecendo e isso me deixa contente."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de enaltecer a atuação, o treinador elogiou o controle de jogo do Cruzeiro. Afirmou também que o resultado, ao deixar a equipe na liderança com 19 pontos, seis na frente do segundo colocado América, deixou o time mais tranquilo na competição.

"É comum no estágio em que nós estamos, quando as coisas estão difíceis, querermos acelerar e cometer erros. Eles estavam esperando nosso erro para contra-atacar. Mas, demos poucas oportunidades para isso acontecer no jogo e isso me deixa contente", destacou. "A vitória nos deixa com 19 pontos e nos dá uma tranquilidade maior para confirmarmos nossa classificação em um primeiro momento e, depois, dentro de um segundo objetivo, ficarmos em primeiro lugar."

Mano falou ainda sobre a presença de quase 32 mil torcedores no Mineirão. "A torcida do Cruzeiro está de parabéns, com um comportamento extraordinário. Lógico que esse ambiente favorável influi no rendimento dos jogadores. É bom você entrar em campo e olhar para um jogo relativamente simples do Mineiro e ver a presença do torcedor, com os números que estamos tendo em nossa casa. Só temos a elogiá-los."

Na liderança do Mineiro, o Cruzeiro voltará a jogar no próximo sábado, novamente no Mineirão, diante do Boa, pela oitava rodada.