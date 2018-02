Mano comanda treino e esconde escalação do Cruzeiro para encarar o Boa

O técnico Mano Menezes comandou mais um treino do Cruzeiro nesta quarta-feira, na Toca da Raposa II. O elenco realizou uma atividade técnica com bola no gramado do CT, mas o comandante não indicou a escalação que vai a campo no sábado, quando o time celeste encara o Boa no Mineirão, pelo Estadual.

+ Cruzeiro acerta renovação contratual do uruguaio Arrascaeta até 2021

Mano tem rodado bastante o elenco nesta temporada e ainda não deu pistas sobre a equipe para o fim de semana. Nesta quarta, ele dividiu o elenco em três equipes de seis jogadores, que se enfrentaram sem goleiros. Depois, tornou os times ainda menores para um outro trabalho com bola.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem espera uma chance para ser titular é o atacante Judivan. O jovem de 22 anos ficou dois anos afastado por um grave problema no joelho, voltou no fim do ano passado, mas ainda não começou uma partida jogando. Por isso, não escondeu a ansiedade para que isto aconteça no sábado.

"O Mano ainda não passou nada sobre quem vai jogar no sábado. Mas sabemos que quem ele colocar para jogar, fará o melhor. A confiança a gente vem readquirindo a cada dia, treinando forte, todos com o mesmo objetivo. Fico feliz por poder treinar todos os dias com o restante do grupo. Isso é muito importante", declarou.

O Cruzeiro joga para manter a invencibilidade na temporada e embalar para o início da Libertadores, na semana que vem. No momento, o time celeste lidera o Campeonato Mineiro com 19 pontos, seis a mais que o segundo colocado América-MG.