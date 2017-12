Mano confia em ´reviravolta épica´ em Porto Alegre

Depois da derrota por 2 a 0 para o Defensor, no Uruguai, no jogo de ida das oitavas-de-final, Mano Menezes perguntou aos jogadores do Grêmio, no vestiário, se eles achavam que tinham condições de reverter a situação em Porto Alegre. Responderam que sim e conseguiram. Nesta quarta-feira, após a derrota por 3 a 0 para o Boca, em Buenos Aires, no primeiro jogo das finais, o técnico abriu mão do ritual, mas mantém o mesmo otimismo para a partida que pode dar ao time gaúcho o tricampeonato da Copa Libertadores da América. "Não falei nada para eles [jogadores], mas pelo que eu vi no vestiário acho que dá para o Grêmio fazer uma reviravolta épica no Estádio Olímpico", disse Mano, confiante no poder de superação que sua equipe construiu ao longo do ano, que lhe fez valer o apelido de "Imortal". Até agora, a equipe reverteu vantagens de Caxias (Campeonato Gaúcho), e Defensor e São Paulo, nesta Libertadores. Além de contar com os resquícios morais da virada histórica sobre o Náutico na Série B de 2005. "No futebol tudo é possível, vamos tentar colocar para eles as mesmas adversidades que tivemos aqui. O Boca fez a sua parte e nós teremos que fazer a nossa no segundo jogo", disse Mano, que, no entanto, admitiu que o resultado do jogo ficou aquém das expectativas gremistas. "Na final não é hora de se perder assim, mas não seremos nem os primeiros nem os últimos a passar por uma situação dessa." O diretor de Futebol Paulo Pelaipe garante ter certeza de uma reviravolta. "Não é para incendiar vestiário nem nada, é convicção minha. Estou certo de que daremos a resposta no Olímpico. Eles [Boca] não são um time tão superior assim. Temos condição de ganhar deles de mais [gols]", afirmou. Revolta com a arbitragem Os gremistas reclamaram muito da arbitragem do uruguaio Jorge Larrionda, que não viu impedimento de Palácio no primeiro gol do Boca. Ao término do jogo, Mano reclamou veementemente com o árbitro. "Jogar com a arbitragem contra é difícil. Esperamos que lá [no Olímpico] ele [árbitro] apite só a regra", desabafou o zagueiro William.