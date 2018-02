Mano confirma Dedé entre os relacionados do Cruzeiro para jogo de sábado

Dedé enfim está de volta ao Cruzeiro. Sem entrar em campo desde maio de 2017 por causa de um edema ósseo no joelho esquerdo, o zagueiro será a grande novidade da lista de relacionados para o duelo com o Villa Nova, neste sábado, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, como confirmou o técnico Mano Menezes nesta sexta-feira.

+ Mano esboça o Cruzeiro com três mudanças para encarar o Villa Nova

"Vamos relacionar Dedé depois de bastante tempo. A gente fica contente. Tomamos muito cuidado para que a volta fosse sem contratempos. A recompensa está vindo para todos nós", afirmou Mano, que deixará o zagueiro no banco de reservas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Cruzeiro, o treinador conta com outros cinco zagueiros à disposição - Leo, Manoel, Murilo, Digão e Arthur. Além disso, com diversas lesões, Dedé disputou apenas 12 jogos oficiais pelo clube mineiro desde 2015. Assim, Mano avisou que a comissão técnica vai ser bastante cautelosa na utilização do zagueiro.

"Jogador sempre quer jogar. E Dedé talvez esteja entre aqueles que mais querem jogar. A gente fez no ano passado aquilo que estava planejado para fazer. O que mudou nesse período é que Dedé se conhece mais. É um novo Dedé, e não o Dedé de antes. Alguns sinais têm que ser respeitados, e isso depende de o jogador passar para nós. Disse a ele que estamos envolvidos, que queremos o bem dele, que ele volte a jogar partidas importantes porque tem capacidade para isso. É importante ele voltar, vivenciar o ambiente do estádio, diminuir a ansiedade para começar no próximo jogo", afirmou.

Mano evitou revelar qual será a escalação do Cruzeiro para o duelo com o Villa Nova, mas deu uma dica ao explicar que utilizará Mancuello mais adiantado do que no duelo com o Democrata de Governador Valadares, o deixando com a função de ser um dos jogadores a municiar Fred.

"Sobre Mancuello, está dentro do que a gente queria ver dele. Estamos colocando agora para ver suas reações, jogando numa função, depois em outra função. Vamos conhecendo as características do jogador e casando com as que temos aqui", disse

Com o Cruzeiro em alta, na liderança do Campeonato Mineiro com 16 pontos somados em seis jogos, a expectativa é para que o Mineirão esteja lotado, tanto que 25 mil ingressos já foram vendidos, situação festejada por Mano.

"É um conjunto. O torcedor está indo porque vê a equipe se envolver, vê a chegada de novos jogadores, com perspectivas maiores e melhores. O torcedor vê isso dentro de campo e nós temos que aproveitar. E quando as coisas vão bem, tem que aproveitar para evoluir. O momento é agora para melhorar. Tem que melhorar", comentou.