Mano confirma estreia do lateral Edilson nesta quarta-feira

O técnico Mano Menezes confirmou nesta terça-feira que o lateral-direito Edilson, um dos principais reforços da equipe para a temporada 2018, fará sua estreia na noite desta quarta, no duelo contra o Uberlândia, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

Edilson chegou ao clube mineiro no início deste ano, após ter férias limitadas por defender o Grêmio no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. O lateral ficou de fora dos jogos-treino disputados pelo novo time e não participou dos primeiros trabalhos de pré-temporada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta terça, ele admitiu que ainda está sem ritmo de jogo. Mas garantiu estar bem fisicamente. "Acho que o ritmo ainda com certeza está longe do que eu posso render. Estou feliz pela estreia e tenho certeza que mesmo sem ritmo vamos nos superar. Estrear em casa diante da torcida, num clube grande como o Cruzeiro, estou muito feliz", declarou.

Edilson reconheceu também que, como ainda não treinou na companhia dos demais titulares, deve sofrer um pouco com a falta de entrosamento nesta quarta. "Não tive nenhum contato com o time titular. Claro que vai faltar um pouco de entrosamento, o que é normal, mas vamos adquirir esse entrosamento com muitos treinamentos e no decorrer dos jogos", afirmou.

Recém-chegado ao clube, o lateral pediu o apoio da torcida em sua estreia. "O torcedor não imagina o quanto, mas tem o papel fundamental para que nosso time sempre jogue em cima das outras equipes no Mineirão. Como disse na coletiva quando cheguei: já sofri quando joguei aqui, sei da força da torcida do Cruzeiro no Mineirão e tenho certeza que agora vamos usar ao nosso favor na temporada toda."