Mano confirma Souza, mas critica atacante corintiano O técnico Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira a escalação do atacante Souza no time do Corinthians que enfrenta o Atlético-MG neste sábado, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador irá substituir Ronaldo, que sofreu uma lesão muscular na partida do último domingo, contra o Flamengo, no Brinco de Ouro, em Campinas.