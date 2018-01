Mano confirma time e Willian Farias é a surpresa no Cruzeiro para domingo O técnico Mano Menezes definiu neste sábado a escalação do Cruzeiro para pegar o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem nenhuma ambição, o treinador não quis saber de poupar ninguém e levará o que tem de melhor à disposição para o confronto.