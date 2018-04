Mano critica gramado, mas aprova desempenho do Brasil

"Gostei da atuação da seleção, da movimentação dos jogadores. O jogo foi bom. A gente fez dois gols, mas poderia fazer mais uns três ou quatro. O gramado é muito ruim, não dava para fazer a bola rolar", disse o treinador, em entrevista à Sportv.

Bruno Cesar, um dos estreantes do dia, também reclamou do estado do gramado. "Foi uma estreia boa, sem nenhuma dificuldade. A dificuldade que teve foi o campo. Foi um jogo muito difícil pela situação do gramado. Mas ganhamos o jogo, o que é mais importante", afirmou. "Está um pouco difícil para tocar a bola (por causa do gramado), mas deu para jogar", reforçou Jonas.

Destaque da partida, Hernanes exaltou sua evolução na equipe de Mano Menezes. "Estou jogando na mesma posição que jogo na Lazio, mais à frente, chegando perto do gol

Tenho evoluído, tenho crescido e isso me deixa feliz", comemorou o meia, autor do segundo gol da partida.