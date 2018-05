Mano defende Felipe e reclama de críticas ao goleiro

"Fazia tempo que eu não via um grupo inteiro tão irritado com um jogo, mas já se ouviu gente aí querendo decidir como o Felipe tinha de saltar na bola... A palma, a ironia vai ser julgada mesmo porque ficou como um fato forte", disse o técnico corintiano.

Mano Menezes reforçou suas críticas ao árbitro Evandro Rogério Roman, que apitou a partida e o expulsou, mas não o citou na súmula. "Eu achei que ele estava com bastante dificuldade no jogo, esse esquecimento comprova isso mesmo".

O treinador lamentou ter que realizar várias mudanças na equipe para o jogo com o Atlético-MG, sábado, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. "Vou ficar muito preocupado até o jogo porque quando você mexe muito na equipe, é complicado, ainda mais fora de casa. Felizmente vamos jogar contra o Atlético sem perspectiva. É uma equipe tão mexida, principalmente no sistema defensivo, vamos conversar com os jogadores para passar segurança".

Chicão, Paulo André, Felipe e Moradei, que estão suspensos, e Edu, Ronaldo, Diego, Alessandro e Dentinho, machucados, não vão participar da última partida corintiana em 2009. O volante Marcelo Mattos treinou no Parque São Jorge nesta quarta, mas não deve ser titular no sábado.