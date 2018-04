Mano diz que ainda espera Ronaldo para definir equipe A presença de Ronaldo no treinamento desta quinta-feira à tarde, no CT do Parque Ecológico, deve definir a escalação do centroavante no jogo do próximo sábado, contra o Atlético-PR, no Pacaembu. Nesta quarta, o técnico Mano Menezes deixou claro que ainda espera pelo retorno do jogador, que está em Madri desde o início da semana resolvendo problemas particulares.