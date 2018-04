Mano diz que Corinthians usará reforços no domingo

O técnico Mano Menezes afirmou nesta quarta-feira que alguns dos reforços contratados pelo Corinthians para a temporada 2010 devem participar da estreia da equipe no Campeonato Paulista. Atual campeão, o time vai enfrentar o Monte Azul, domingo, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do estadual.

Nesta quarta-feira, o volante Ralf foi o único jogador contratado utilizado na vitória por 3 a 0 sobre o Huracán, em amistoso disputado no Estádio do Pacaembu. O ex-jogador do Barueri participou do segundo tempo do triunfo e deve ter a companhia de outros reforços no duelo com o Monte Azul.

"Vou levar em consideração os treinamentos. Alguns que estiveram aqui vinha de longa parada e precisavam jogar. Domingo vai ser diferente. Vamos ver nos treinamentos, na sexta eu vou informar. Mas certamente teremos gente fazendo companhia ao Ralf", afirmou Mano.

O treinador corintiano aprovou o desempenho da equipe no amistoso contra o Huracán. "Não era pra correr riscos, tínhamos que jogar com segurança. Não demos chances, criamos bastante e fizemos três gols. Domingo é outro ritmo, outra exigência, mas nós vamos nos preparar para jogar melhor um pouco mais na frente", disse.

Mano garantiu que Souza e Morais, destaques do amistoso, serão úteis ao Corinthians em 2010. "Não tenho dúvidas quanto a Souza e Morais. Morais teve um ano ruim, com suspensões. Mas em campo ele sempre rendeu muito bem. Confio nele. Souza sabe fazer gols, fez muitos nos últimos jogos. Vamos trabalhar para eles mostrarem o que fizeram par o Corinthians contratá-los", comentou.