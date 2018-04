Mano diz que defesa é segura e admite usar o 4-3-3 no Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians resolveu colocar o técnico Mano Menezes para interagir com os torcedores do clube nesta terça-feira. O treinador concedeu uma entrevista coletiva pelo Twitter e os responsáveis por fazer as perguntas foram torcedores corintianos, que aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas sobre as ideias de Mano para a equipe.

Questionado se poderia escalar o time no 4-3-3, esquema utilizado quando Ronaldo estava no elenco, admitiu a possibilidade. "O Corinthians tem jogadores no elenco para ser montado um 4-3-3, mas vai depender da sequência dos jogos, de como o time vai responder com esta ou outra formação", respondeu o treinador.

Outra preocupação dos torcedores foi quanto à escalação dos novos laterais Uendel e Fagner juntos. Como ambos têm características ofensivas, a defesa ficaria desprotegia. Mas Mano negou que o time precise de mudanças. "O nosso sistema defensivo já é seguro o suficiente", escreveu.

O treinador voltou a dizer que Pato e Guerrero podem atuar juntos e rejeitou uma comparação entre os volantes do elenco e o ex-corintiano Paulinho. "Os volantes de hoje não devem ser comparados ao Paulinho. Gosto que os dois volantes cheguem à frente, mas, por característica, Guilherme tem mais capacidade para fazer isso."