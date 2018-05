Mano diz que 'presente' do Corinthians virá em 2010

Depois de encerrar o ano com os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes desejou um "Feliz Natal" aos torcedores do Corinthians nesta sexta-feira com uma promessa para 2010.

"Papai Noel chegou e falou que uma parte de nossos presentes veio antecipada em 2009 e que o principal virá no ano que vem! Feliz Natal!", declarou o treinador, em sua página no Twitter, rede de relacionamentos virtual.

Mano se referia ao título da Copa Libertadores, maior anseio do clube, que voltará a disputar a competição continental em 2010. Para tanto, o Corinthians contará com reforços de peso, como Roberto Carlos, Tcheco e Danilo.

Os jogadores, incluindo os recém-contratados, se apresentarão no dia 4 de janeiro, quando o time retoma as atividades, pensando na disputa do Campeonato Paulista. O Corinthians enfrentará o Monte Azul na estreia, fora de casa, no dia 17.