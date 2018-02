Mano diz que resgatar o Corinthians na Série B será marcante

A maior história do futebol brasileiro no ano que vem será a caminhada do Corinthians de volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Foi esta a razão de Mano Menezes aceitar o convite para comandar o segundo time mais popular do País, rebaixado este ano para a Série B. Veja também: Pelé: o Corinthians tem de ser campeão da Série B e subir Mano chega com atraso e diz não ser o salvador Antônio Carlos é apresentado e critica Nelsinho Antônio Carlos anuncia retorno de Coelho ao Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? "No ano que vem, teremos a luta do São Paulo e do Flamengo para vencerem a Libertadores. Mas nada será mais importante do que a campanha do Corinthians na segunda divisão para retornar à elite", disse o treinador, não fazendo mais qualquer mistério de que havia concretizado a negociação com a diretoria paulista. Mano deixa o Grêmio depois de dois anos e sete meses, justamente depois de haver reconduzido o clube gaúcho à Série A com o título da divisão de acesso em 2005. Mano - que participou de um debate do Footecon (Fórum organizado por Parreira) ao lado dos técnicos Galo, do Figueirense, e Ney Franco, do Altético-PR - mostrou estar ciente do tamanho do desafio a sua frente, em um clube cuja pressão da mídia e dos torcedores é enorme e que vive profunda crise institucional, moral e criminal. "Como todo treinador, entro pensando em um planejamento a longo prazo. A prioridade do Corinthians no ano que vem será a Série B, mas não adianta eu tentar fazer experiências e preparar o time nos campeonatos anteriores porque posso nem chegar até lá", disse com ar confiante e tranqüilo. Para Mano, porém, a mentalidade do futebol está mudando aos poucos e as diretorias começam a verificar a eficiência de dar-se tempo para que as comissões técnicas obtenham resultados. "O campeonato por pontos corridos ajuda muito nesse aspecto. Os outros formatos ajudam a mascarar algumas situações", opinou, dizendo que os técnicos brasileiros são como equilibristas sobre o fio da navalha. O treinador corintiano não falou sobre o elenco da equipe. "Conheço os atuais jogadores de enfrentá-los durante o campeonato. Mas de fora você só consegue observar superficialmente, não sabe a quais orientações táticas está obedecendo, qual sua postura fora de campo. É no dia-a-dia que passa realmente a conhecê-los". Ele apontou, porém, que há caminhos para transformar um time limitado em um conjunto competitivo. "Se você não está no mesmo nível de outras equipes, é possível equilibrar as coisas através de postura tática e, o que é fundamental, dar uma boa estrutura de trabalho para os jogadores, de forma que possam se preparar e atuar tranqüilamente". Mano também não antecipou filosofias nem estilos de jogo. "Você tem uma concepção tática pré-definida, mas às vezes precisa ajustá-la de acordo com o elenco. É através das partidas e dos treinamentos que você constrói a forma de atuar do time". Quando discursou sobre o tema da palestra (reformulação de elencos no meio da temporada), Mano defendeu a adequação do calendário nacional ao europeu, como um caminho para atenuar os problemas causados pela saída dos atletas brasileiros no meio do ano. "A Argentina e a Colômbia, por exemplo, já o fizeram. Precisamos seguir o mesmo rumo, pois além disso teríamos um recesso no fim do ano - meio da temporada - que nos permitira fazer pequenos ajustes e manter o mesmo nível de jogo que normalmente se mostra no início do campeonato".