Mano diz que Ronaldo tem que melhorar para ir à Copa

O técnico Mano Menezes ficou satisfeito com o rendimento de Ronaldo em seu primeiro ano no Corinthians, mas acredita que o atacante ainda precisa evoluir para ser convocado por Dunga para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. E o treinador acredita que Ronaldo pode apresentar um futebol melhor no próximo ano.

"Vai depender dele estar melhor do que está agora, melhor inclusive que no primeiro semestre. A perspectiva é boa. Ele voltou de mais de um ano parado e agora vai partir do trabalho deste ano", afirmou o treinador corintiano, em entrevista ao SporTV.

O treinador, porém, ressaltou que outros fatores vão influenciar em uma possível convocação de Ronaldo à Copa do Mundo. "Depende de como estão os concorrentes. Ja tem 80% do grupo definido. Depende de duas vontades, do treinador e dele. E de um conjunto de fatores, como o que está fazendo no clube", comentou.