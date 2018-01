Mano elogia reforços em apresentação e diz que Cruzeiro vai atender expectativas

O técnico Mano Menezes não escondeu a sua satisfação com os reforços para a temporada de 2018. Durante a apresentação do elenco do Cruzeiro, realizada nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, ele elogiou os contratados e foi sincero ao afirmar que o time pode atender todas as expectativas criadas sobre ele.

Para a próxima temporada, a equipe já acertou com o lateral-direito Edilson, os laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Egídio, o volante Bruno Silva, o atacante David e o centroavante Fred.

"Antes de sairmos da temporada de 2017, falamos várias vezes que iríamos nortear os passos do Cruzeiro na busca por reforços. Entendíamos que tínhamos um ótimo time e que, mesmo dentro desse ótimo time, tínhamos algumas carências que deveríamos suprir para que, ao final das contratações, avaliássemos que qualificamos time e elenco", ponderou o treinador, antes de acrescentar.

"E é esta a avaliação que estamos fazendo nesse primeiro momento. Conseguimos qualificar para podermos estar aptos a atender todas as expectativas que se criam neste ano importante", assegurou Mano Menezes.

Ainda assim, apesar de confiante, o treinador assegurou que elenco não ganha jogo. É preciso, também, segundo ele, muita dedicação. "O trabalho é duro, mas a dedicação vai ser muito grande. Muitos dos jogadores que temos no nosso grupo já sabem desse caminho das vitórias, que é também um caminho de sacrifício. Ninguém consegue absolutamente nada se não entender isso claramente e não executar na prática".

Na apresentação desta quarta-feira, o elenco do Cruzeiro participou de um encontro com membros da comissão técnica e com a nova diretoria do Cruzeiro. Falaram durante a atividade o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, o vice de futebol Itair Machado e o diretor de futebol Marcelo Djian, entre outros. Depois, os jogadores realizaram trabalhos internos e iniciaram a preparação para 2018.