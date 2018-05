Mano elogia Santos e quer vitória para 'reconstruir a confiança' do Cruzeiro

Mesmo sem grandes pretensões nestas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes cobrou dos jogadores do Cruzeiro uma vitória neste domingo diante do Santos, no Mineirão. Para o treinador, o resultado positivo contra um dos postulantes ao título seria fundamental para deixar para trás a péssima impressão que o time mineiro deixou nas partidas em casa na competição.

"Contra o Santos, em mais uma partida na nossa casa, temos que reconstruir toda essa confiança que perdemos na primeira parte do campeonato como mandante. Já melhoramos bastante. O Mineirão é a nossa casa e o adversário que vem aqui tem que saber que está jogando na nossa casa. Esta é mais uma oportunidade que teremos diante do nosso torcedor para tentar construir uma vitória, que é o nosso único objetivo na partida de domingo", declarou nesta sexta-feira.

O Cruzeiro chegou a ter a pior campanha como mandante no início do campeonato. Se melhorou um pouco ao longo da competição, segue bem abaixo do esperado, tendo apenas o 18.º melhor retrospecto atuando em casa, com seis vitórias em 17 partidas. Mas para passar pelo Santos, Mano sabe que terá que segurar uma das melhores equipes deste Brasileirão.

"Precisamos ser competentes se quisermos ganhar do Santos, e queremos. Um jogo contra um adversário que está nas três primeiras colocações na tabela. O trabalho do Dorival tem sido exemplar e o Santos continua disputando o título faltando pouco para o campeonato terminar. É mérito do trabalho, do grupo de jogadores dele, e temos que mostrar para nosso adversário que nós realmente melhoramos, que estamos jogando um futebol mais convincente e competitivo, e só assim poderemos vencê-los no domingo", comentou.

Mano também ressaltou a importância da partida, uma vez que o Santos precisa da vitória para se manter na briga pelo título. Se perder, o Palmeiras pode ser campeão se bater o Botafogo também no domingo. "São jogos importantes, grandes, ótimos de serem jogados. Queremos fazer a nossa parte nos três jogos que temos pela frente."