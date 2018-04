Mano elogia trabalho e parabeniza seleção Sub-20

"Parabéns aos que fizeram parte deste trabalho. Quase tudo perfeito, construído por um grupo que iniciou os treinos em dezembro e fez bonito pelo futebol brasileiro", exaltou o treinador da seleção principal, via Twitter, se referindo a boa campanha da equipe mais jovem.

O time comandado por Ney Franco, técnico escolhido pelo próprio Mano, sofreu apenas dois tropeços em dez jogos na competição: empate com a Bolívia (1 a 1) e derrota para a Argentina (2 a 1). A equipe contou ainda com o artilheiro do Sul-Americano: Neymar, autor de nove gols.

Mano Menezes aproveitou ainda o clima de festa para agradecer o apoio dos clubes que cederam jogadores para a equipe Sub-20 neste início de temporada. "Parabéns também a todos os clubes do futebol do Brasil que cederam seus atletas, e que agora são campeões Sul-Americanos, juntos com a seleção", declarou.