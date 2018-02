Mano esboça o Cruzeiro com três mudanças para encarar o Villa Nova

O técnico Mano Menezes comandou treino do Cruzeiro nesta quinta-feira, na Toca da Raposa II, e esboçou a escalação para encarar o Villa Nova. Em relação ao último confronto, o treinador celeste indicou que vai realizar três mudanças para o jogo que acontecerá no sábado, no Mineirão, pelo Estadual.

Mano comandou coletivo em campo e parou diversas vezes para corrigir o posicionamento dos jogadores. Em relação ao triunfo sobre o Democrata na última rodada, o Cruzeiro teve nesta quinta Léo no lugar de Murilo, Egídio na vaga de Marcelo Hermes e Ariel Cabral substituindo Robinho.

Em meio a uma série de testes que vem realizando, Mano deverá levar a campo mais uma vez um time misto para pegar o Villa Nova. A tendência é que o Cruzeiro tenha: Fábio; Edílson, Manoel, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Rafinha, Arrascaeta e Mancuello; Fred.

Uma dúvida é o lateral-direito Edílson que começou entre os titulares, mas precisou deixar a atividade e foi substituído por Lucas Romero. Ainda em processo de recondicionamento físico, o meia Thiago Neves realizou trabalho em campo separado, assim como Robinho, que deverá ser poupado.