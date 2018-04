Mano evita apontar erros do Cruzeiro e assume culpa pela derrota para o Atlético

O técnico Mano Menezes preferiu não apontar erros individuais em campo na derrota do Cruzeiro por 3 a 1 para o Atlético-MG, domingo, no estádio Independência, no primeiro duelo da decisão do Campeonato Mineiro.

"Não adianta a gente individualizar para um jogador. Não é correto. Eu sou o responsável pela equipe. Eu sou o responsável pelos três gols de bola parada", afirmou em entrevista coletiva.

A justificativa aconteceu após ele ser questionado se o zagueiro Dedé não deveria ter começado em campo. Em vez de colocar o jogador que tem como ponto forte a bola aérea, Mano optou por iniciar a partida com a dupla defensiva formada por Léo e Murilo.

"Primeiro temos que destacar que o Atlético nos venceu com méritos. Quando a gente perde da maneira que perdemos, a primeira coisa é saber reconhecer isso", disse. O treinador emendou com o apagão que o Cruzeiro teve após a parada técnica, no primeiro tempo, que foi quando o time alvinegro matou a partida.

"Tomamos três gols em 12 minutos, se não me engano. Tomamos os gols da maneira que sabíamos que poderíamos tomar. Faltas desnecessárias, descuidamos da marcação", afirmou. "Quando tomamos 1 a 0 foi nosso pior momento, o Atlético controlou as ações. Corremos para todos os lados tentando resolver o jogo e isso custou caro. Tomamos o segundo e o terceiro", concluiu.

O Cruzeiro agora precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença o duelo de volta para ficar com o título estadual. A decisão do torneio acontecerá no próximo domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão. Como teve melhor campanha do que o rival na primeira fase, o time de Mano Menezes joga por dois resultados iguais - na final não há a regra do gol fora de casa.