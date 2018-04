Mano evita mistério e indica time titular do Cruzeiro para a estréia

O técnico Mano Menezes evitou qualquer mistério nesta quinta-feira ao esboçar o time titular do Cruzeiro que estreará no Brasileirão contra o Grêmio, no sábado, no Mineirão. Na atividade desta tarde, o treinador praticamente confirmou a mesma escalação da equipe que faturou o título estadual, no domingo passado.

Com chances remotas de fazer mudança na equipe na atividade desta sexta, Mano deve escalar diante do Grêmio o time com Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral e Robinho; Thiago Neves, Arrascaeta e Sobis. Trata-se da mesma formação que bateu o Atlético-MG por 2 a 0, no mesmo Mineirão, na finalíssima do Estadual.

Desfalque certo na rodada de abertura do Brasileirão, o meia Rafinha vai cumprir suspensão, por conta de punição sofrida na rodada final do campeonato do ano passado. Outra baixa é o zagueiro Murilo, que ainda se reabilita de uma pancada no ombro esquerdo. Nesta quinta, ele nem treinou com o restante do grupo.

O lateral-direito Ezequiel também foi poupado da atividade, ainda em processo de recuperação. Além deles, o atacante Raniel e o meia Lucas Romero fizeram trabalho de recuperação na academia. O primeiro tem dores na coxa direita, enquanto o segundo se reabilita de dores na coxa esquerda