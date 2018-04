Mano exalta carreira de Ronaldo: 'Vai virar lenda'

"Sua trajetória se explica com gigantescos feitos. Ser o maior goleador de todas as Copas. Ser escolhido o melhor do mundo em três oportunidades. Ser vencedor nos principais clubes do mundo, transformando-se em um ídolo mundial, capaz de parar o Haiti com a seleção brasileira em um jogo amistoso", enumerou Mano.

"De agora para frente vai virar lenda, vai se juntar a tantos outros grandes que nos encheram de alegrias com suas obras primas", afirmou o treinador, que conviveu com Ronaldo por 1 ano e meio no Corinthians. Juntos, os dois conquistaram os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambos em 2009.

"Sua força individual contagiou a todos nós. Os resultados foram mais significativos no primeiro ano, mas sua vontade de ganhar qualquer disputa, inclusive as mais singelas ''apostas'', explica sua capacidade de sempre ressurgir, de superar o que superou em termos de lesões e de nunca se acomodar nas justificativas", comentou Mano. "Seus defeitos? Bom, seus defeitos estão presentes nos humanos - aliás, era apenas nisso que dava para ver que ele era humano", exaltou.

Horas após anunciar sua aposentadoria, o ex-jogador do Corinthians também recebeu o reconhecimento da Fifa, maior autoridade do esporte no mundo. Entre diversos elogios, a entidade declarou que o brasileiro possui um "talento ofuscante".

"Ronaldo entrará para a história como um dos mais prolíficos, fulminantes e habilidosos atacantes do futebol. Ele marcava gols com uma regularidade impressionante pelos clubes mais gloriosos da Europa", afirmou a Fifa em seu site.