Mano faz mistério em treino e adia definição do Cruzeiro para sábado

Não foi nesta quinta-feira que o técnico Mano Menezes indicou a escalação do Cruzeiro para encarar o Patrocinense, sábado, no Mineirão, em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. O treinador comandou treino aberto à imprensa na Toca da Raposa II, mas não separou o elenco entre titulares e reservas, o que aumentou o mistério sobre a equipe.

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

Mano comandou uma atividade com bola com duas equipes - uma com 13 e outra com 12 jogadores -, sem goleiros. De um lado: Dedé, Digão, Murilo, Cacá e Egídio; Lucas Silva, Ariel Cabral, Nonoca, Lucas Romero, Thiago Neves e Rafinha; Sassá e Rafael Marques. Do outro: Ezequiel, Leo, Arthur, Marcelo Hermes e Victor Luiz; Henrique, Bruno Silva, Mancuello, Robinho e Arrascaeta; Raniel e Rafael Sóbis.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois deste trabalho, os jogadores praticaram finalização ao gol, cruzamentos rasteiros e cobranças de falta. Em nenhum momento Mano sinalizou qualquer resposta para as muitas dúvidas para este sábado.

Na defesa, Leo está suspenso e pode dar lugar a Dedé ou Digão. Na lateral direita, Ezequiel e Lucas Romero brigam pela vaga de Edílson, lesionado. Já no setor ofensivo, permanece a dúvida sobre a possibilidade de Arrascaeta e Thiago Neves atuarem juntos. Se um deles ficar no banco, Raniel ou Rafael Sóbis substituirá o também contundido Fred.