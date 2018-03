Mano lamenta gols em jogadas de bola parada e pede calma após derrota do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes pregou calma após a estreia decepcionante do Cruzeiro na Copa Libertadores, com derrota por 4 a 2 para o Racing, na noite de terça-feira, na Argentina. Ele exibiu insatisfação pelo fato de a equipe mineira ter sido vazada em três oportunidades em jogadas de bola parada e apontou que o seu time fez um confronto equilibrado no Estádio El Cilindro.

+ Pai do goleiro Fábio morre antes de partida pela Libertadores

"Não é porque perdemos a primeira partida que temos que sair atirando por aí. Não aconteceu algo tão grave e temos que entender que essas coisas ocorrem principalmente na Libertadores. Creio que falhamos muito em três bolas paradas pela facilidade - e não porque o adversário não tem capacidade para fazer gol de bola parada. Em relação ao jogo, penso que foi parelho, pois criamos oportunidades e chutamos duas bolas ao poste - uma delas num momento muito importante do jogo, pois poderíamos virar para 2 a 1 e criar uma situação diferente, de vantagem. A equipe chegou ao 3 a 2 e aí no momento em que poderia tentar igualar, sofreu o quarto gol", afirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mano também lamentou que o Cruzeiro tenha sofrido com problemas envolvendo vários dos seus jogadores titulares, especialmente do setor defensivo, que não contou com Edilson, Léo e Fábio, goleiro que perdeu seu pai na véspera do duelo com o Racing. Já Fred deixou a partida logo nos minutos iniciais, lesionado.

"As coisas não têm justificativas. As nossas últimas horas foram um pouco acidentadas, falecimento do pai do goleiro Fábio, lesão do Fred. Em 10 minutos de jogo estávamos sem quatro jogadores da base titular. Acho que o Cruzeiro jogou bem, tocou a bola, triangulou. O resultado não veio por que a gente não conseguiu ser melhor que o adversário aqui", disse.

Após cair no seu primeiro jogo no Grupo 5 da Libertadores, o Cruzeiro voltará a jogar pelo torneio continental apenas em 4 de abril, quando vai receber o Vasco, no Mineirão. No próximo domingo, o time visitará o rival Atlético, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.