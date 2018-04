Mano Menezes adota 3-5-2 e Alessandro retorna ao Corinthians

O técnico Mano Menezes reforçou a marcação do Corinthians para a partida diante do Goiás, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. O treinador adotou o esquema 3-5-2 no treinamento deste sábado e promoveu o retorno de Alessandro ao time.

O lateral estava afastado deste que sofreu uma lesão no joelho direito, na partida contra o Náutico, no começo de agosto.

Outra novidade será o retorno de Ronaldo ao ataque. O atacante formará dupla com Dentinho. Jorge Henrique, com dores musculares, e Defederico, cuja documentação não ficou pronta, estão fora do confronto.

O Corinthians deve jogar com: Felipe; Balbuena, Chicão e Diego; Alessandro, Marcelo Mattos, Jucilei, Elias e Marcelo Oliveira; Ronaldo e Dentinho.

Se o Corinthians ganhar o jogo no Pacaembu, chegará à quinta colocação do Brasileirão.