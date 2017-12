Mano Menezes ainda tem dúvida no Grêmio Após o treino realizado na tarde desta terça-feira, o técnico Mano Menezes admitiu a possibilidade de escalar o meia Paulo Ramos em lugar de Marcelo Costa contra a Portuguesa, sábado às 18 horas, em Porto Alegre (RS), caso este não esteja recuperado de lesão na coxa direita. O jogador vinha sendo titular mas, em fase de recuperação, na partida contra a própria Portuguesa, no empate por 1 a 1 na rodada passada, ele entrou no lugar de Anderson no segundo tempo.