Mano Menezes comemora volta de Jorge Henrique

O técnico Mano Menezes voltou a ressaltar nesta quarta-feira a importância do atacante Jorge Henrique para o Corinthians. Para o treinador, a volta do jogador no clássico de domingo, contra o São Paulo, deve ajudar o time do Parque São Jorge a ter mais uma boa atuação.

"O Jorge Henrique tem sido um dos jogadores mais importantes do Corinthians na temporada. Fez bons jogos e foi decisivo na Copa do Brasil. O torcedor gosta e cria uma empatia por jogadores assim. A tendência nesses casos é que eles façam grandes partidas", disse Mano.

Jorge Henrique sentiu dores na panturrilha esquerda há uma semana e desfalcou o time nas partidas contra Coritiba e Goiás. Recuperado do problema muscular, o atacante já voltou a treinar normalmente e deve ser titular diante do São Paulo. "Na terça-feira o Jorge Henrique já treinou forte e agora vamos aguardar para saber suas reais condições de jogo, para ele voltar a ser importante", explicou o treinador.

Quem também deve reforçar o Corinthians é o meia argentino Defederico, que espera apenas ter sua documentação regularizada junto à CBF. O volante Edu, ainda se recuperando de uma lesão na coxa direita, é dúvida, mas ainda não foi descartado pelo treinador.