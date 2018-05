Mano Menezes critica quem ataca Felipe e fala de reforços

O técnico Mano Menezes, do Corinthians, criticou nesta quarta-feira quem ataca o goleiro Felipe por não ter saltado na bola para tentar defender o pênalti contra o Flamengo, no último domingo. De tudo o que está sendo comentado pelo lance, ele só entende como correto o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"Fazia tempo que eu não via um grupo inteiro tão irritado com um jogo, mas já se ouviu gente aí querendo decidir como o Felipe tinha de saltar na bola... A palma, a ironia vai ser julgada mesmo porque ficou como um fato forte", diz o técnico corintiano.

Mano reforçou seu ponto de vista sobre os erros do árbitro Evandro Rogério Roman (PR), que não o expulsou na partida em Campinas mas não o citou na súmula. "Eu achei que ele estava com bastante dificuldade no jogo, esse esquecimento comprova isso mesmo".

Para a partida de sábado, contra o Atlético-MG, na despedida do Campeonato Brasileiro, o técnico está incomodado pelas mudanças que terá de fazer. "Vou ficar muito preocupado até o jogo porque quando você mexe muito na equipe, é complicado, ainda mais fora de casa. Felizmente vamos jogar contra o Atlético sem perspectiva. É uma equipe tão mexida, principalmente no sistema defensivo, vamos conversar com os jogadores para passar segurança".

Não jogam: Chicão, Paulo André, Felipe e Moradei, que estão suspensos; Edu, Ronaldo, Diego, Alessandro e Dentinho, que estão machucados. Marcelo Mattos treinou no Parque São Jorge nesta quarta, mas não deve começar a partida do fim de semana.

REFORÇOS

O técnico demonstrou ainda satisfação com a contratação do lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Fenerbahçe, que assinará por dois anos. "Fiquei surpreso com a rapidez que a gente conseguiu executar a contratação, por conseguirmos igualar a proposta, que tinha uma diferença de valores muito grande", disse.

Sobre os próximos jogadores que podem chegar, ele não faz comparações. "Só ficarei menos surpreso, porque o custo é menor". Os meio-campistas Iarlei e Tcheco, mais Ralf, do Barueri, são os prováveis reforços. O time ainda procura um zagueiro.

BALANÇO

Mano Menezes refuta ainda qualquer decepção com o desfecho do Corinthians em 2009. "Nossa temporada é extremamente positiva. No final fica a imagem recente, é assim mesmo. Temos de ver que jogamos três torneios e ganhamos dois, conseguimos a vaga na Libertadores, fomos bem. Vamos descansar, fazer o planejamento, nos preparar para fazer um ano parecido com este para 2010."

Marcelo Mattos será relacionado no Corinthians