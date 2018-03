Mano Menezes define Cruzeiro com Manoel no lugar de Caicedo

O técnico Mano Menezes praticamente definiu nesta terça-feira a escalação do Cruzeiro para o jogo contra a Caldense, na noite de quinta-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. A única mudança em relação ao último jogo da equipe foi a entrada de Manoel na vaga de Kunty Caicedo na zaga.

Manoel treinou entre os titulares enquanto Caicedo, um dos reforços do time para a temporada, ficou na equipe reserva no treino tático comandado por Mano Menezes. O meia Thiago Neves também esteve entre os titulares e deve fazer nesta quinta sua segunda partida com a camisa da equipe mineira.

Ele fizera sua estreia na goleada de 6 a 0 sobre o São Francisco-PA, na quarta passada, pela Copa do Brasil. Naquele jogo, Caicedo sentiu dores no tornozelo direito. Nesta terça, mesmo sem reclamar de dores, ele treinou entre os reservas normalmente.

O goleiro Fábio, recupera de lesão no joelho, esteve em campo na segunda etapa do treino desta terça e compôs a equipe reserva. Rafael foi mantido entre os titulares. Esta equipe foi escalada com Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves; De Arrascaeta e Rafael Sobis.

Já o time reserva contou com Lucas França (Fábio); Mayke, Dedé, Kunty Caicedo e Fabrício; Lucas Romero, Hudson, Lucas Silva e Rafinha; Alisson e Ramón Abila.

Vice-líder do Campeonato Mineiro, com 10 pontos - contra 15 do líder Atlético -, o Cruzeiro vai encerrar na quinta a rodada que teve início no fim de semana. Será o único jogo do Estadual neste meio de semana.