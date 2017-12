Mano Menezes define Cruzeiro para estreia com Diogo Barbosa na lateral

O técnico Mano Menezes realizou neste sábado o último treino antes da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, programada para domingo, às 17h, contra o Vila Nova, no estádio do Mineirão. Após o trabalho, o treinador divulgou a lista com 22 jogadores relacionados.

Na formação titular, a única novidade em relação à temporada passada é a presença do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, contratado junto ao Botafogo. Outros dois reforços deste ano, o zagueiro Caicedo e o volante Hudson começarão no banco de reservas. A situação é a mesma de Raniel, comprado junto ao Santa Cruz depois de jogar pelo sub-20 do clube celeste no ano passado.

O meia Thiago Neves, principal aposta da diretoria, que estava no Al Jazira, ainda aguarda a regularização dos documentos para poder estrear pelo Cruzeiro. A mesma situação vive o lateral-esquerdo Fabrício, que retornou de empréstimo do Palmeiras.

O Cruzeiro caiu nas semifinais no ano passado e está sem levantar a taça do Mineiro desde 2014. A equipe que iniciará a caminhada rumo ao título deverá contar com: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Alisson; Rafael Sóbis.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França e Rafael;

Laterais: Diogo Barbosa, Bryan, Mayke e Ezequiel;

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Manoel;

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Rafinha e Robinho;

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sóbis, Ábila.