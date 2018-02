Mano Menezes desconversa sobre interesse do Cruzeiro

Mano Menezes desconversou nesta terça-feira sobre o interesse do Cruzeiro em tê-lo como técnico para a temporada 2008. O treinador, que está no Rio para participar do Footecon (Fórum Internacional de Futebol promovido pelo técnico Carlos Alberto Parreira), disse que ainda não fechou com nenhuma equipe e que analisa as propostas. "Espero que tudo seja resolvido o mais breve possível. Acredito que nos próximos dias já terei uma definição sobre o meu futuro", contou o técnico, que deixou o comando do Grêmio após dois anos e sete meses, em entrevista ao SporTV. O Cruzeiro procura um treinador com experiência para a Copa Libertadores. E Mano se encaixa neste perfil, já que foi vice-campeão com o Grêmio nesta temporada após ser derrotado pelo Boca Juniors. Mano, no entanto, tem outras propostas além do Cruzeiro. O técnico recebeu convite para trabalhar no futebol árabe, mas tem por preferência continuar no Brasil. Corinthians, Palmeiras e Santos também manifestaram o desejo de ter o treinador. "Independente do que acontecer, quero fechar rápido para poder montar o planejamento para 2008, pois você precisa de tempo para analisar os jogadores e formar um grupo", afirmou Mano. Na segunda-feira, o técnico Dorival Júnior foi demitido do Cruzeiro. Apesar de ter classificado a equipe para a competição sul-americana, o trabalho do treinador não agradou a diretoria.