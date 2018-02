Mano Menezes diz que ainda não recebeu proposta concreta

O técnico Mano Menezes negou nesta segunda-feira que tenha recebido contatos de clubes do Estado de São Paulo - Palmeiras, Corinthians e Santos. O treinador, no entanto, contou que deve definir o seu futuro ainda nesta semana. Veja também: O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado Vote: de quem é a culpa pelo rebaixamento? Blogs: Piza, Guterman e Bate-pronto "Ainda não fiz contatos objetivos para abrir negociações", disse o ex-técnico do Grêmio em entrevista à Rádio Bandeirantes. "É natural que nesse período aconteçam sondagens, mas elas geralmente são feitas por pessoas que não tem autoridade nenhuma para falar em nome do clube." Cotado para assumir a vaga de Nelsinho Baptista no Corinthians, Mano contou que não se importaria em trabalhar na Série B. "Não divido as equipes por séries. Para um clube de ponta, estar na Segunda Divisão é uma situação circunstancial. Já comandei o Grêmio nessa situação, não tem problema nenhum." Mano tem propostas para trabalhar no futebol árabe. O técnico, porém, prefere continuar no Brasil.