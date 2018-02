Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians

Logo após anunciar a dispensa do técnico Nelsinho Baptista, a diretoria do Corinthians acertou a contratação de Mano Menezes, ex-Grêmio, para comandar a reestruturação da equipe na temporada de 2008. Veja também: Noticiário completo do Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? Cogitado para assumir o Cruzeiro, que disputa a Libertadores de 2008, o treinador optou por acertar com o Corinthians, que pagará R$ 360 mil mensais, R$ 110 mil a mais que a diretoria cruzeirense estava disposta a pagar pelo treinador - que receberá R$ 200 mil mensais - e mais três membros de sua comissão técnica, que são o preparador físico Flávio Trevisan (campeão do Brasileirão de 90 com o Corinthians), o preparador de goleiros Francisco Cersózimo e o auxiliar técnico Sidnei Lobo. Juntos, dividirão R$ 160 mil mensais. Além disso, o treinador receberá R$ 1,5 milhão caso a equipe volte à Série A do Brasileirão de 2009. "Eu sempre considerei o Mano Menezes um dos melhores e mais sérios treinadores do Brasil. O que ele fez com o Grêmio foi fantástico. Tirou da Série B e levou a equipe até a final da Libertadores", disse o presidente do clube, Andrés Sanchez, logo após o acerto do contrato válido por um ano, num jantar na cidade do Rio de Janeiro. Com a base salarial acertada, assim como a premiação, na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro, Mano Menezes terá a missão de reconduzir o Corinthians à elite do futebol nacional, já que o time foi rebaixado à Série B após péssima campanha nesta temporada. A escolha de Mano Menezes, apesar de arriscada pelos valores divulgados, é tida como acertada pela diretoria, já que Mano Menezes foi o responsável por recolocar o Grêmio na Série A e, de quebra, levar a equipe gaúcha à final da Libertadores deste ano, quando perdeu a final para o Boca Juniors. Agora, a diretoria volta suas atenções ao atual elenco e nas contratações para a próxima temporada, que devem ter o aval do novo treinador. (com Fábio Hecico) APRESENTAÇÃO Com a chegada de Mano Menezes, a diretoria do Corinthians apresentará, na tarde desta quarta-feira, o novo diretor de futebol, que será o ex-jogador Antônio Carlos, que se aposentou ao final do Brasileirão. Outro que será apresentado é o Dr. Joaquim Grava, que retorna ao clube para comandar o departamento médico. DE OLHO NO DINHEIRO A queda do Corinthians à Série B começa a dar "asas" aos sonhos da Futebol Brasil Associados (FBA), entidade que controla a divisão do futebol nacional. Durante a festa de encerramento da competição deste ano, o presidente da entidade, José Neves Filho, deixou claro que a TV GLOBO e a RedeTV, que possuem os direitos de transmissão, terão que pagar 50% a mais do que foi pago em 2007, que foi de R$ 25 milhões, ou seja, a Brasil Associados agora quer algo em torno de R$ 37,8 milhões. (com Bruno Lousada)