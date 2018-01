Cruzeiro anuncia contratação do técnico Mano Menezes

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, por meio de seu site oficial, a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador chega ao clube mineiro um dia após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, que acumulava seis jogos sem vitória no cargo - ele perdeu o cargo após reunião segunda-feira dos membros da diretoria.

Mano Menezes estava sem clube desde que deixou o Corinthians, no fim de 2014. Ficou um período sabático, com viagens para a Europa e alguns 'estágios' em clubes de Portugal. No currículo, o técnico gaúcho acumula os títulos da Série B com Grêmio e Corinthians, da Copa do Brasil, também pelo clube paulista, além de campeonatos estaduais. O novo treinador do Cruzeiro dirigiu a seleção brasileira entre 2010 e 2012.

Mano iniciou carreira no Guarani de Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul, em 1997. Destacou-se após ótima campanha com o 15 de Novembro, de Campo Bom, quando levou o pequeno time do interior gaúcho às semifinais da Copa do Brasil de 2004. Ele assume o posto em Minas com uma única missão: salvar o Cruzeiro do rebaixamento. O time ocupa a primeira posição fora da Z-4, com os mesmo número de pontos, 22, de Coritiba e Goiás. Mano deverá ser apresentado nesta quarta-feira.

LUXEMBURGO

Após seis partidas sem vencer e com a zona de rebaixamento se aproximando, a situação de Luxemburgo no Cruzeiro se tornou insustentável. Além dos maus resultados no Campeonato Brasileiro, o time mineiro ainda amargou a eliminação na Copa do Brasil, no Mineirão, diante do Palmeiras. O Cruzeiro é o 16º colocado no Nacional.

COMUNICADO OFICIAL