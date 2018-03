Mano Menezes elogia postura da equipe do Corinthians

O Corinthians ressurgiu com a goleada por 4 a 0 diante do Goiás, na noite desta quarta-feira, que garantiu sua vaga às quartas-de-final da competição. Empolgado, mas com os pés no chão, o técnico Mano Menezes deixou claro que sabia que era possível reverter a derrota por 3 a 1, na partida de ida. Veja também: Calendário / Resultados Ouça os gols da vitória corintiana Raça retorna e Corinthians se classifica na Copa do Brasil "Nós sabíamos que era possível. Aquilo que aconteceu em Goiânia, apesar do resultado ruim, não havia sido uma atuação ruim. Eu conversei com o elenco e falei que não poderíamos perder a confiança", disse o treinador, que deixe claro qual é o grande mérito de sua equipe. "O grande mérito da equipe, além da atitude, foi a qualidade técnica para criar as jogadas, pois não adianta apenas ter atitude." NOVO ESQUEMA Com a necessidade da vitória por dois gols, Mano resolveu escalar o Corinthians com dois zagueiros, além de três meias e apenas um jogador de referência no ataque, Herrera. Já a defesa contou com Chicão e William, e, apesar disso, André Santos continuou com liberdade para atacar. A modificação deu certo e Mano Menezes diz que o teste serve de parâmetro para outros jogos. "Serve de parâmetro [o esquema]. Hoje jogamos com três meias, com uma linha de dois volantes, com o Dentinho mais recuado. Tiramos a referência deles [do Goiás], que gostariam de jogar com três zagueiros. Você pode ver que o Vítor não conseguiu marcar [jogador foi substituído por Caio Jr ainda no primeiro tempo]. São questões táticas que você pensa que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, pois do outro lado também tem uma cabeça que pensa."