Mano Menezes esboça Cruzeiro com reservas para enfrentar o URT

O técnico Mano Menezes deve mandar a campo um time do Cruzeiro basicamente formado por reservas no confronto contra o URT, na quarta-feira, às 21h45, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

No trabalho tático desta terça-feira, o treinador montou a equipe com Fábio; Lucas Romero, Dedé, Digão e Hermes; Lucas Silva, Bruno Silva e Mancuello; Thiago Neves, Arrascaeta e Rafael Sóbis.

O zagueiro Manoel e o lateral-direito Edilson realizaram um treino à parte nesta terça. O primeiro está afastado do elenco desde a derrota para o Racing, por 4 a 2, na Argentina, na estreia da fase de grupos da Libertadores. O outro está suspenso da partida do Estadual.

Após o treino, o meio-campista Ariel Cabral conversou com a imprensa. Na segunda-feira ele acertou a renovação de contrato com o clube mineiro até o final de 2020. "Estou muito feliz pela renovação. O clube está acreditando no meu trabalho. Chegamos em 2015 e ainda continuamos aqui, trabalhando, em busca de conquistas. Esse é o pensamento", destacou o argentino.

O Cruzeiro já garantiu a liderança da primeira fase do Mineiro. O time está na ponta da tabela, com 25 pontos, oito à frente do América Mineiro, o segundo colocado. A equipe de Mano Menezes aguarda apenas a definição do oitavo colocado para conhecer seu adversário nas quartas de final da competição. O Boa está em oitavo, com 11 pontos, e enfrenta na quarta-feira o Patrocinense, que está em sexto, com 12.