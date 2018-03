Mano Menezes exalta reação do Corinthians

Apesar da vitória por apenas um gol e das dificuldades apresentadas dentro de campo, Mano Menezes acredita que a vitória, com um gol nos minutos finais, dá confiança ao grupo. "A equipe sai com moral, porque buscou a vitória num momento de adversidade. Não vamos nos iludir com o resultado, mas temos uma vantagem para a segunda partida." Veja também: Calendário / Resultados Ouça os gols da vitória do Corinthians - transmissão Eldorado/ESPN - AM 700 Corinthians sofre, mas vence o São Caetano pela Copa do Brasil Apesar de satisfeito, Mano Menezes não dá a vaga às semifinais como barbada após a vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o São Caetano. Pelo contrário, o treinador viu alguns erros do time, mas que foram corrigidos no decorrer da partida. "O jogo foi dentro da característica que esperávamos. Sabíamos que a atitude da equipe seria parecida [com a vista na goleada de 4 a 0 sobre o Goiás], mas diante do Corinthians teria um adversário mais bem preparado [o São Caetano]. Eles tiveram seus méritos no jogo", disse o treinador, que fez uma rápida análise. "Nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. Perdemos a segunda bola porque sempre sobrava um jogador de meio-campo deles. Trabalhamos o volume e as ultrapassagens pelas laterais. Assim foram acontecendo as faltas, os cartões; eles perderam um jogador [Wilton Goiano foi expulso aos 34 minutos do primeiro tempo], e voltamos diferente no segundo tempo, mesmo porque fiquei sabendo que o árbitro [Rodrigo Braghetto] disse que o Diogo Rincón não poderia cometer mais faltas, correndo o risco de ser expulso. E, utilizando as laterais, conseguimos a vitória."