Mano Menezes fará mistério para jogo contra Botafogo

O técnico Mano Menezes nem teve tempo de comemorar a vitória do Corinthians sobre o ABC-RN, pela Série B. Ainda em Natal, o treinador disse que já começa a pensar no duelo da próxima quarta-feira, contra o Botafogo, pelas semifinais da Copa do Brasil. Veja também: Corinthians vence ABC-RN e mantém 100% de aproveitamento Para o jogo no Estádio do Morumbi, que terá quase 70 mil corintianos, Mano não poderá contar com quatro jogadores: Carlos Alberto, Lulinha, André Santos e Fabinho, que receberam amarelo no primeiro jogo, no Engenhão, e terão de cumprir suspensão. "Não vou contar o que pretendo fazer na quarta-feira", revela Mano. "Só posso dizer que não vou transformar o Corinthians numa equipe diferente do que vem jogando. Quero analisar bem as opções para formar um time bem adaptado." Com perdeu o primeiro duelo por 2 a 1, o Corinthians terá de vencer o Botafogo por 1 a 0 para se classificar. Se levar gol, o alvinegro paulista será obrigado a vencer por dois de diferença. Um novo 2 a 1 leva a partida para os pênaltis.