Mano Menezes faz mistério e promete surpresa no Corinthians

Num dos últimos redutos de mata virgem do Rio, cercado por palmeiras, arbustos e seguranças do Flamengo, o Corinthians fez nesta segunda-feira um treino secreto, por uma hora, para deixar o time em condições de surpreender o Botafogo, nesta terça, às 20h30 (com acompanhamento do estadao.com.br), no Engenhão, na primeira partida da fase semifinal da Copa do Brasil. E o técnico Mano Menezes não deu ênfase apenas à estratégia de neutralizar o principal trunfo do adversário: as cobranças de falta de Lúcio Flávio. Ele ensaiou algumas jogadas e prometeu uma surpresa em campo. Veja também Bate-Pronto: Botafogo é sim favorito Calendário e resultados da Copa do Brasil William quer time pronto para suportar pressão Cuca descarta favoritismo do Botafogo na Copa do Brasil "Vai aparecer algo diferente. Queremos, com isso, definir [o jogo] a nosso favor", avisou Mano Menezes, sem adiantar qual será a arma secreta que pretende utilizar para levar a melhor no duelo com o Botafogo. Inicialmente, o Corinthians programou treino desta segunda-feira para a Gávea, a casa do Flamengo, localizada numa valiosa área residencial da zona sul do Rio. Na noite de domingo, no entanto, a comissão técnica corintiana decidiu mudar o local da atividade. E, a partir do contato com dirigentes flamenguistas, optou-se pelo Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube carioca, no bairro de Vargem Grande, zona oeste da cidade. "Depois do jogo com o Gama [sábado, em Taguatinga, pela Série B do Brasileiro], viemos para o Rio com o propósito de descansar, de nos alimentarmos bem, de buscar paz, tranqüilidade. E o Ninho do Urubu foi uma ótima escolha. Não dava para treinar muito em tão pouco espaço de tempo", explicou Mano Menezes. Apesar do mistério, o treinador corintiano deu algumas dicas do trabalho realizado sem a presença de jornalistas e público. "Como encaixar a nossa marcação na jogada de bola parada do Botafogo e também como atacá-los em algumas situações", explicou. Botafogo Renan (Castillo); Alessandro (Túlio Souza), Renato Silva, André Luís e Triguinho (Bruno Costa); Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Carlos; Jorge Henrique e Wellington Paulista Técnico: Cuca Corinthians Felipe; Carlos Alberto, William, Chicão e André Santos; Fabinho, Eduardo Ramos (Nilton), Diogo Rincón e Lulinha (Fábio Ferreira); Dentinho e Herrera Técnico: Mano Menezes Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (FIFA/RS) Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 20h30 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700Khz TV: SporTV Depois do treino misterioso, os atletas corintianos fizeram um rachão rápido num dos campos do Ninho do Urubu. Como o lugar, ao final da tarde, parecia um habitat natural de um número incontável de mosquitos, a delegação corintiana seguiu com certa pressa do campo para o ônibus - e, depois, para um hotel na Barra da Tijuca. Mano Menezes não quis confirmar a escalação da equipe e apenas garantiu que o meia Diogo Rincón entrará na vaga de Douglas, que não está inscrito para a Copa do Brasil. O técnico deixou claro que conversaria primeiro com os jogadores sobre os 11 que vão iniciar o jogo desta terça-feira antes de anunciar sua decisão. Pelas respostas repetidas durante a entrevista desta segunda-feira, Mano Menezes parecia em dúvida sobre a necessidade de escalar dois ou três zagueiros ou então de abrir mão de um homem de frente para a entrada de outro volante. Os últimos dois jogos do Botafogo foram analisados pela comissão técnica do Corinthians até a exaustão. Mano Menezes pediu, e vai insistir nisso nesta terça-feira, que seu time evite cometer faltas "bobas" perto da área e nas laterais. "É tudo que o Botafogo quer. O nosso adversário joga em função disso, de cavar falta. E o aproveitamento do Botafogo, nessa situação, é muito bom", lembrou Mano Menezes. Mano Menezes, assim como alguns atletas corintianos, atribuiu o favoritismo ao Botafogo na disputa por uma vaga à final da Copa do Brasil. "Está num estágio melhor, há um ano e meio mantém o seu treinador. Já o Corinthians iniciou há quatro meses um novo trabalho", justificou o treinador, que afirmou não fazer cálculos sobre o melhor resultado no Engenhão. "Não sofrer gol é ótimo. Melhor ainda é não levar e marcar um ou dois."